How did your county vote in Minnesota's gubernatorial election?

100% of precincts are now reporting in Minnesota, here's a county-by-county breakdown for how each voted in the race between Tim Walz and Scott Jensen for governor, which Walz won.

Aitkin

Walz: 2,779 (35%)

Jensen: 4,828 (61%)

Anoka

Walz: 74,509 (48%)

Jensen: 76,586 (49%)

Becker

Walz: 4,737 (32%)

Jensen: 9,480 (64%)

Beltrami

Walz: 8,124 (45%)

Jensen: 9,246 (51.1%)

Benton

Walz: 5,244 (32%)

Jensen: 10,496 (64%)

Big Stone

Walz: 863 (35.4%)

Jensen: 1,492 (61.2%)

Blue Earth

Walz: 13,783 (52%)

Jensen: 11,905 (44.9%)

Brown

Walz: 3,916 (33.6%)

Jensen: 7,440 (63.9%)

Carlton

Walz: 7,913 (49.8%)

Jensen: 7,274 (45.8%)

Carver

Walz: 24,888 (45.9%)

Jensen: 28,078 (51.8%)

Cass

Walz: 5,071 (33.3%)

Jensen: 9,626 (62.6%)

Chippewa

Walz: 1,676 (34%)

Jensen: 3,115 (63.2%)

Chisago County

Walz: 9,321 (36%)

Jensen: 15,646 (60.3%)

Clay County

Walz: 11,139 (50.1%)

Jensen: 10,199 (45.9%)

Clearwater County

Walz: 879 (24.6%)

Jensen: 2,550 (71.5%)

Cook County

Walz: 2,171 (67.4%)

Jensen: 958 (29.7%)

Cottonwood

Walz: 3,250 (70.8%)

Jensen: 1,336 (29.1%)

Crow Wing

Walz: 11,388 (34.9%)

Jensen: 20,186 (61.8%)

Dakota

Walz: 112,005 (55.8%)

Jensen: 83,222 (41.5%)

Dodge

Walz: 3,222 (34.5%)

Jensen: 5,828 (62.4%)

Douglas

Walz: 6,358 (32.3%)

Jensen: 12,797 (64.9%)

Faribault

Walz: 2,000 (33.2%)

Jensen: 3,846 (63.8%)

Fillmore

Walz: 3,809 (40.1%)

Jensen: 5,432 (57.2%)

Freeborn

Walz: 5,305 (41%)

Jensen: 7,262 (55.7%)

Goodhue

Walz: 9,939 (43%)

Jensen: 12,407 (53.7%)

Grant

Walz: 1,054 (35.7%)

Jensen: 1,771 (60%)

Hennepin

Walz: 405,002 (70.4%)

Jensen: 154,382 (26.8%)

Houston

Walz: 3,605 (41.2%)

Jensen: 4,874 (55.7%)

Hubbard

Walz: 3,672 (34.5%)

Jensen: 6,590 (61.9%)

Isanti

Walz: 5,778 (30.6%)

Jensen: 12,271 (65%)

Itasca

Walz: 9,017 (42.2%)

Jensen: 11,488 (53.8%)

Jackson

Walz: 1,350 (29.6%)

Jensen: 3,055 (67%)

Kanabec

Walz: 2,277 (31.8%)

Jensen: 4,581 (64%)

Kandiyohi

Walz: 6,424 (35.2%)

Jensen: 11,288 (61.9%)

Kittson

Walz: 689 (35.8%)

Jensen: 1,160 (60.2%)

Koochiching

Walz: 2,058 (39.4%)

Jensen: 2,953 (56.5%)

Lac Qui Parle

Walz: 1,101 (35%)

Jensen: 1,935 (61.5%)

Lake

Walz: 2,954 (52.2%)

Jensen: 2,517 (44.5%)

Lake of the Woods

Walz: 473 (25.6%)

Jensen: 1,297 (70.1%)

Le Sueur

Walz: 4,591 (34.7%)

Jensen: 8,184 (61.9%)

Lincoln

Walz: 710 (29.1%)

Jensen: 1,653 (67.8%)

Lyon

Walz: 3,264 (33.3%)

Jensen: 6,266 (64%)

McLeod

Walz: 5,171 (31.4%)

Jensen: 10,770 (65.4%)

Mahnomen

Walz: 651 (39.5%)

Jensen: 898 (54.5%)

Marshall

Walz: 954 (23.5%)

Jensen: 2,970 (73%)

Martin

Walz: 2,467 (29.5%)

Jensen: 5,625 (67.4%)

Meeker

Walz: 3,214 (29.7%)

Jensen: 7,250 (67%)

Mille Lacs

Walz: 3,390 (30.6%)

Jensen: 7,209 (65%)

Morrison

Walz: 3,451 (22.3%)

Jensen: 11,529 (74.6%)

Mower

Walz: 6,573 (46.6%)

Jensen: 7,043 (49.9%)

Murray

Walz: 1,051 (69.7%)

Jensen: 2,729 (69.7%)

Nicollet

Walz: 7,929 (51.8%)

Jensen: 6,964 (45.5%)

Nobles

Walz: 1,854 (30.5%)

Jensen: 4,013 (66%)

Norman

Walz: 929 (37.1%)

Jensen: 1,448 (57.8%)

Olmsted

Walz: 37,471 (55%)

Jensen: 29,067 (42.7%)

Otter Tail

Walz: 8,950 (31.4%)

Jensen: 18,618 (65.3%)

Pennington

Walz: 1,734 (31.8%)

Jensen: 3,464 (63.4%)

Pine

Walz: 4,290 (34.6%)

Jensen: 7,601 (63.4%)

Pipestone

Walz: 872 (22.9%)

Jensen: 2,819 (74%)

Polk

Walz: 3,398 (31%)

Jensen: 7,180 (65.7%)

Pope

Walz: 1,970 (34.7%)

Jensen: 3,549 (62.6%)

Ramsey

Walz: 155,849 (71.5%)

Jensen: 54,770 (25.1%)

Red Lake

Walz: 485 (30.2%)

Jensen: 1,049 (65.3%)

Redwood

Walz: 1,698 (26.4%)

Jensen: 4,582 (71.2%)

Renville

Walz: 1,883 (29.9%)

Jensen: 4,192 (66.6%)

Rice

Walz: 14,252 (50.2%)

Jensen: 13,182 (46.5%)

Rock

Walz: 1,139 (27.5%)

Jensen: 2,877 (69.5%)

Roseau

Walz: 1,535 (23.6%)

Jensen: 4,785 (73.6%)

St. Louis

Walz: 53,550 (57.6%)

Jensen: 35,375 (38%)

Scott

Walz: 30,856 (45.4%)

Jensen: 35,278 (51.9%)

Sherburne

Walz: 13,697 (32.9%)

Jensen: 26,517 (63.7%)

Sibley

Walz: 1,905 (28.8%)

Jensen: 4,518 (68.3%)

Stearns

Walz: 24,163 (36.9%)

Jensen: 39,170 (59.8%)

Steele

Walz: 6,499 (39.3%)

Jensen: 9,485 (57.4%)

Stevens

Walz: 1,490 (37%)

Jensen: 2,437 (60.4%)

Swift

Walz: 1,389 (35.5%)

Jensen: 2,409 (61.5%)

Todd

Walz: 2,649 (24.5%)

Jensen: 7,780 (71.7%)

Traverse

Walz: 519 (33.5%)

Jensen: 968 (62.5%)

Wabasha

Walz: 4,020 (37.5%)

Jensen: 6,366 (59.3%)

Wadena

Walz: 1,511 (25.3%)

Jensen: 4,259 (71.2%)

Waseca

Walz: 2,845 (33.9%)

Jensen: 5,216 (62.2%)

Washington

Walz: 70,814 (54.2%)

Jensen: 56,472 (43.2%)

Watonwan

Walz: 1,445 (37.4%)

Jensen: 2,325 (60.1%)

Wilkin

Walz: 704 (27.2%)

Jensen: 1,783 (68.8%)

Winona

Walz: 9,889 (48.4%)

Jensen: 9,913 (48.5%)

Wright

Walz: 23,116 (34.9%)

Jensen: 40,994 (61.9%)

Yellow Medicine

Walz: 1,299 (29.8%)

Jensen: 2,919 (66.9%)